Tokyo 202: Wo tábìlì ìṣirò Olympic tó kọjá àtàwọn orílẹ̀èdè tó ti gba àmì ẹ̀yẹ láti ọdún 2000

ìṣẹ́jú 10 sẹ́yìn

Ere idaraya Olympic to waye nilu Tokyo lorilẹede Japan bẹrẹ ni ọjọ Ẹti, ọjọ Kẹtalelogun osu Keje ọdun 2021, to si pari ni ọjọ Aiku, ọjọ Kẹjọ osu kẹjọ ọdun 2021.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Awọn akojọpọ ree nipa awọn koko ohun to waye ninu idije naa, to fi mọ awọn orilẹede to gba ami ẹyẹ ati awọn oludije wọn.