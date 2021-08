Apostle Suleman Vs Isreal Balogun: Akọ̀ròyìn korò ojú sí ìṣẹ́ ìyanu owó tí Apostle Sulaiman ṣe, ló bá dèrò àtìmọ́lé

wákàtí kan sẹ́yìn

Lẹyin naa ni awọn yoo gba beeli rẹ, pẹlu awọn ilana to lagbara, ko to o di pe wọn tun fi si atimọle.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Ni ọjọ diẹ sẹyin ni Balogun fi fidio kan si ori ayelujara YouTube rẹ, nibi to ti bu ẹnu ẹtẹ lu fidio kan to safihan Apostle Suleman to sọ pe awọn áńgẹ́lì yoo fi owo si apo àsùnwọ̀n awọn ọmọ ijọ rẹ.

Agbẹjọro Isreal Balogun salaye bi ọrọ se jẹ:

O ni wọn kọ lati fi pasitọ naa silẹ, ti wọn si ni ko lọ ọ mu oniduro to jẹ oṣiṣẹ ijọba, to si tun gbọdọ setan lati fi iwe igbega to gba kẹhin lẹ́nu isẹ tabi lẹta idanimọ lati ibi to ti n sisẹ silẹ.