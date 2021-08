OPIC Agbara loot police arrest: Lásìkò ti àwọn mẹta yìí ń jí ọja kó ní Ado Odo Ọta lọwọ tẹ wọn- Iléesẹ ọlọpàá Ogun

Oríṣun àwòrán, The Nigeria Police, Ogun state command

Wọn ni ọwọ tẹ awọn ọkunrin mẹta naa nigba ti wọn n ji ọja ko nile iko ọja pamọ si to jẹ tile isẹ Sky Industry Limited eyi to wa ni OPIC ni agbegbe Abara nijọba ibilẹ Ado Odo Ọta nipinlẹ Ogun.

Ileese ọlọpaa fi atẹjade sita pe Waheed Jelili to jẹ ẹni ọdun mẹtalelọgbọn, ati Otun Taye to jẹ ẹni ọdun mẹrinlelogoji pẹlu Olu Adeniran to jẹ ẹni ọdun mẹrindinlaadọta ni ọwọ tẹ.