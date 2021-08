Sunday Igboho: YCE rọ àwọn ọ̀dọ́ láti ṣọ́ra, ki wọ́n má baà di ẹran àmúso lọ́dọ̀ ìjọba bíí Igboho

ìṣẹ́jú 30 sẹ́yìn

Ẹgbẹ awọn agbaagba nilẹ Yoruba, Yoruba Council of Elders(YCE) ni awọn n ṣiṣẹ labẹlẹ lati ri pe Oloye Sunday Adeyemo (Igboho) gba ominira lọgba ẹwọn to wa ni Cotonou lorilẹede Benin.

A ko fẹ ki ijọba sọ wọn di ẹran amoso tori ijọba lagbara to pọ, ohun to n ṣẹlẹ gan an niyii pẹlu ọrọ Igboho.