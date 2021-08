Wikipedia: Wọ́n fi ìgò lé mi, mo sì ń bá ìwọ̀sí pàdé lórí ìwé títà lójú pópó

ìṣẹ́jú 13 sẹ́yìn

Yoruba ni ẹni ti ko ba se bii alaaru ni Oyingbo, ko le se bii Adegboro lọja ọba, bẹẹ si ni ẹni ti yoo la, oju rẹ yoo ri to.

Awọn owe yii si la le sọ pe o jẹ mọ igbe aye ọkunrin kan, Adekola Ademuyiwa, to n ta iwe lọna ara ọtọ, nipa lilo awada, ẹfẹ ati ọpọlọ lati mu ki aje bu igba jẹ.

Ademuyiwa, lasiko to n ba BBC Yoruba sọrọ lori ohun to sun de idi isẹ naa ni ẹnikan lo sọ fun oun pe isẹ idọti ni oun yoo se jẹun lati fi la.

O fikun pe inu oun maa n dun lati kiri lọ soju popo lọ ta iwe, eyi to rọrun fun oun lati se tori ko si ibi ti oun kii rin ẹsẹ de.

Ademuyiwa, ẹni to gbe oriyin fun iyawo rẹ to ti di oloogbe fun atilẹyin rẹ lati maa ta iwe naa, tun salaye pe oun maa n pa to ẹgbẹrun mẹwa si mẹẹdogun naira lojumọ ti ọja ba ya daadaa.