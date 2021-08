2022 Budget: Ìjọba Nàìjíríà fẹ́ yá N4.89 tirilọ̀nù láti san gbèsè ètò ìṣúná

Lẹyin obitibiti gbese ti orilẹ-ede Naijiria ti jẹ, ijọba apapọ tun ti n gbero lati ya owo to to N4.89 tiriliọnu owo naira fún eto iṣuna ọdun 2022.Minisita eto inawo, Zainab Ahmed lo ṣi aṣọ loju eegun ọrọ yii l'Abuja.Minisita Ahmed ni owo ti ko wọle daadaa to fun Naijiria lo maa jẹ ki ijọba ya owo yii lati le loo fun eto iṣuna N13.98 tiriliọnu ti ijọba n gbero fun ọdun to n bọ.