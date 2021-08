Sunday Igboho: Ó ṣeéṣe kí adájọ́ míràn buwọ́lu ìwé béèlì àwọn méjìlá tí DSS mú nílé Igboho lónìí

Oríṣun àwòrán, others

Adajọ tuntun ni ile ẹjọ giga apapọ to wa nilu Abuja ni ireti wa pe yoo buwọlu iwe aṣẹ beeli awọn eeyan mejila ti awọn agbofinro DSS ba ni ile aṣiwaju ipe fun idasilẹ orilẹede Yoruba, Yoruba Nation, Oloye Sunday Adeyẹmọ ti ọpọ mọ si Sunday Igboho.

Gẹgẹ bi ohun ti awọn iroyin abẹle gbogbo n sọ, awọn eeyan mejila naa ti mu gbogbo gbendeke ti adajọ Egwuatu to gbọ ẹjọ wọn la kalẹ fun beeli wọn ṣẹ.

Iroyin sọ pe, ọkan lara awọn agbẹjọro fun awọn eeyan mejila naa, Amofin Pẹlumi Ọlajẹmgbesi kan si ẹka to n mojuto ọrs beeli ni ile ẹjs naa ni ọjọ Iṣẹgun lati yan adajọ miran ti yoo buwọlu iwe beeli awọn eeyan naa.

O ti to nnkan bii aadọta ọjs ti awọn eeyan mejila naa ninu eyi ti obinrin kan wa ti lo ni ahamọ awọn DSS bayii.

Ninu ọrọ to ba BBC News Yoruba sọ lẹyin ọsẹ diẹ ti wọn mu awọn eeyan mejila naa si ahamọ, agbẹjọro fun Oloye Sunday Igboho, Amofin agba Yọmi Aliyu, San ṣalaye pe awọn agbofinro DSS ko fun awọn eeyan naa lanfani ati tọju ara wọn koda eyi to n jẹ obinrin ninu wọn gan ko lanfani si awọtẹlẹ tuntun yatọ si eyi to baa kuro nile lọjọ ti awọn oṣiṣẹ DSS kọlu ile Igboho ni ọjọ kini oṣu keje ọdun 2021.