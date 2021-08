Immigration officer slaps LG Chair in Ibadan: Ṣé lóòtọ́ lòṣìṣẹ́ 'Immigration' gbé ìgbájú fún alága káńsù nílùú Ibadan?

ìṣẹ́jú 7 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, other

Awọn oju mi too kan ti ọrọ naa ṣoju wọn ṣalaye pe agbegbe ile ijọba Government house to wa ni Agodi ni iṣẹlẹ naa ti ṣẹlẹ lasiko ti alaga ijọba ibilẹ ariwa Ibadan, Họnọrebu Shuaib Ọladayọ pẹlu obinrin kan lọ gba iwe irinna silẹ okeere nileeṣẹ iwọle wọde Naijiria to wa nibẹ.