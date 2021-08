Lai Mohammed: Ṣé mo jọ ẹni tó gba Benin Republic sá kúrò ní Nàìjríà ni, Lai Mohammed fèsí sí ìróyín pé Ó yọ́ kẹ́lẹ́ kúrò ní Nàìjíríà

ìṣẹ́jú 14 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, other

Minisita fun ọrọ iroyin ati aṣa lorilẹede Naijiria, Ọgbẹni Lai Mohammed ti sọ pe irọ ko si idi kan fun oun lati daṣọ bori kuro lorilẹede Naijiria bi ẹni "to gba orilẹede Benin Republic sa kuro lorilẹede"

Amọṣa ninu ifọrọwerọ kan to ṣe pẹlu ileeṣẹ akoryinjọ NAN, Lai Mohammed ni iroyin ofege lasan ni iroyin naa nitoripe gbogbo ọna to yẹ ki eeyan rin lati rinrinajo kuro ni Naijiria ni oun rin ki oun to wọ baluu.