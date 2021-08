Ondo state citizen killed in Jos: àwọn Fúlàní ìpínlẹ̀ Ondo tí wọ́n pa mọ̀lẹ́bí wọn ní Jos pariwo síta

ìṣẹ́jú 32 sẹ́yìn

Usman Tefiu, ẹgbọn ọkan lara awọn Fulani to fi ipinlẹ Ondo ṣe ibugbe ti awọn agbebọn Origwe, ni ariwa Jos, nipinlẹ Plateau pa lọjọ Satide, Maman Lawal, ti rọ ijọba lati yara lati mu awọn to ṣe ijamba ọun lati dena awọn ara ilu lati gbẹsan funra wọn.

Tefiu to ti padanu ẹsẹ rẹ mejeeji to si n fi ọpa rin lo sọ pe ohun ati baba ohun ti ko riran ni o nira fun lati gba iku Maman to padanu ẹmi rẹ lakoko to n pada sipinlẹ Ondo lati ipinlẹ Bauchi.