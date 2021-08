Yollywood Round up: Àpótí òní páálí láwọn àlejò yóò fí wọlé síbi àpéjẹ̀ ọjọ́ọ́bí Bobrisky

Gbajugbaja obinrin to n mura bi ọkunrin, Idris Okuneye ti ọpọ eeyan mọ si Bobrisky ti kede ipalẹmọ fun ayẹyẹ ọjọ ibi rẹ.

Bobrisky, ninu video tuntun to gbe soju opo Instagram rẹ salaye pe agba akọrin Fuji nni, King Wasiu Aynde Marshal, ti awọn eeyan tun mọ si Kwam 1, ni yoo kọrin nibi ayẹyẹ ọjọ ibi naa.

Bobrisky, ẹni ti yoo pe ọgbọn ọdun ni ọgbọnjọ osu Kẹjọ ọdun 2021 la ri ninu fidio naa, to n gbe apoti onipaali kan fun Ọba orin Wasiu Ayinde.

''O maa lagbara gan ni, ẹ jẹ ki eto kika ọjọ ayẹyẹ bẹrẹ lati oni lọ, ka le mọ iye ọjọ to ku.''

Oniruuru ipalẹmọ si ni Bibrisky ti se nipa ayẹyẹ ọjọ ibi naa, laipẹ yioi la ri to gbe paali kan to kun fun iwe ipe sibi ayẹyẹ naa sori ayelujara.

Lara awọn eroja to wa ninu apoti iwe ipe sibi apejẹ ti yoo fi ransẹ si ikọọkan alejo to ba pe ni igo ọti waini kan, ororo itura oloorun didun, ife ọti waini to ni awọ goolu ati suti Sokoleti pẹlu ododo Rose funfun.