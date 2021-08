Hakainde Hichilema: Ààrẹ tuntun ní Zambia di kóríyá fún gbogbo olóṣèlú alátakò ní Áfíríkà

ìṣẹ́jú 54 sẹ́yìn

Ibo to gbe Hichilema wọlẹ sipo aarẹ lẹyin ọpọlọpọ ọdun gẹgẹbi asiwaju ẹgbẹ alatako ti fun ọpọlọpọ awọn oloṣelu alatako kaakiri ilẹ Afiriki ni ireti pe bo pẹ bo ya, ọsan yoo so didun fun awọn naa pẹlu.

Lasiko to fi ṣe oṣelu alatako ninu eyi to ti gbe apoti ibo ni igba marun un ọtọtọ to si mi ki o to wa di aarẹ.