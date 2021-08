Ifa religion: Àwọn Oníṣẹ̀ṣe ń fẹ́ kí Buhari fún wọn láàyè láti yanjú ìṣoro Naijiria lásìkò yìí

wákàtí kan sẹ́yìn

Ẹgbẹ awọn oniṣẹṣe nipinlẹ ogun ti ke si Aarẹ Muhammadu Buhari lati fun awọn laye lati yanju iṣoro to n koju ẹka eto abo Naijiria.

Oluwo Ifa ti ilu Egba, Oloye Ifagbeminiyi Baoku lo sọ ọrọ naa lasiko ayajọ ọjọ Iṣẹṣe ti ọdun 2021 to waye niluu Abeokuta.

Baoku sọ pe ti Naijiria ba fẹ lati yanju awọn iṣoro to n koju rẹ, o ni lati lọ bi ifa leere.

O ni "Ijọba ti sun awa ẹlẹsin ibilẹ ti si ẹgbẹ kan, wọn ko si mọ pe awa gan ni ọna abayọ si awọn isọro to n koju Naijiria lọwọ yii.

"Awọn ilana kan wa to rọ mọ ẹsin ibilẹ, ti a ba ṣe awọn nnkan to yẹ ki a ṣe gẹgẹ bi ilana ọhun ṣe gbe kalẹ ni, a ko ni maa koju awọn iṣoro to n dojukọ ilẹ wa lonii."