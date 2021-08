Nigeria's debt: Ìjọba Buhari fi N2.02tn san èlé orí gbèsè láàrin oṣù mẹ́fà

ìṣẹ́jú 27 sẹ́yìn

Ọrọ gbese ti Naijiria jẹ to doju rẹ bayii o. Oludamọran ọga agba ọfiisi eto iṣuna, Alfred Okon lo ja gudugbẹ ọrọ lulẹ nigba to sọ pe owo to le ni tiriliọnu meji naira ni Naijiria fi san ele ori gbese to jẹ