Nigeria debt profile: Níbi tí ìjọba àpapọ̀ ń bọ́rọ́ lọ àfàìmọ̀ káwọn tí Nàìjíríà jẹ ní gbèsè ó má fi ṣọfà, Atiku Abubakar ṣèkìlọ̀

Ninu atẹjade kan to fi sita lọjọ Ẹti, eyi to pe akọle rẹ ni "A ko gbọdọ jẹ ki gbese mu Naijria nitori awọn iran to n bọ" ni Alhaji Atiku Abubakar ti sọ eyi.