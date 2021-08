Victor Uwaifo: Èèkàn amúlúdùn méjì, Sir Victor Uwaifo àti Victor Olaotan jáde láyé

ìṣẹ́jú 33 sẹ́yìn

Awọn orin rẹ bii 'Mami water', 'Joromi', ati 'Guitarboy', kun ara awọn awo orin rẹ to gbajumọ julọ kari aye.

Bakan naa ni Sir Vitor Uwaifo jẹ akọrin akọkọ ti yoo gba ami ẹyẹ Member of the Order of Niger, MON ti ijọba apapọ orilẹede Naijiria.