Nigeria Insecurity: Àwọn ọdọ́ Arewa ké sáwọn aṣáájú láti pe ìpàdé àjọ tó ńi ìrònú lórí Nàíjíríà

ìṣẹ́jú kan sẹ́yìn

Ẹgbẹ awọn ọdọ apa oke ọya naa tun rọ awọn eekan bii Theophilous Danjuma, Abdulsalami Abubakar, Oloye Earnest Sonẹkan atawọn miran, lati ko ipa to jọju ninu irufẹ apero bẹẹ. lọna ati koju ipenija to n koju orilẹede Naijiria.

Ẹgbẹ naa ni ododo ọrọ to koro ni pe, ẹgbẹ oṣelu APC to n ṣe ijọba ko ni ipinnu ati eroja oṣelu to yẹ lati koju ọpọ ipenija to n ba Naijiria finra, bakan naa lo fi kun un pe ẹgbẹ oṣelu PDP pẹlu ni iṣoro dukuu laarin ara wọn, leyi to fẹ ki oloye Ọbasanjọ ba wọn da si.