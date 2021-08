Afghanistan Crisis: Ikọ̀ Taliban ba òpó iná ọba jẹ́, kò sí omi mímu, ó tún ń gé ọwọ́ afurasí olè

Ilu Herat yii si ni ilu to tobi sikẹta lorilẹede Afghanistan, to si jẹ ẹnu bode si orilẹede Iran.

Ikọ Taliban tun ti n ge ọwọ awọn afurasi ole:

Ikọ Taliban ti ba opo ina ọba jẹ, ti ko si tun si omi ẹrọ:

Ọpọ eeyan Afghanistan lo fẹ kuro lọ si Iran, Europe atawọn orilẹede ọlaju miran:

O fikun pe bi o tilẹ jẹ pe ounjẹ ati oogun to to wa nilu Herat, amọ lawọn agbegbe igberiko, ọpọ isoro lo n ba wọn finra.

"O nira fun awọn eeyan lati wa si ilu nlanla, ti wọn ko si ni oogun ati ounjẹ to to, amọ wọn ti si awọn ọna to lọ sawọn igberiko yii pada ni ọsẹ to kọja.