Banditry in Nigeria: Àwọn ajínigbé, agbébọn sọ ọjà títà, ọ̀kadà gígùn, bẹntiró títà dèèwọ̀ ní Zamfara

ìṣẹ́jú 11 sẹ́yìn

Bẹẹ ni ẹnikẹni to ba fẹ ko ẹran ọsin wọ ipinlẹ naa gbọdọ gba aṣẹ lẹyin iwadii finni-finni lati mọ otitọ iru ẹranko ti wọn fẹ ko wọle.

Bakan naa ni awọn alaṣẹ ipinlẹ naa tun ti gbe gbogbo ileepo nipinlẹ naa tipa ayafi awọn ileepo to wa ni ilu Gusau to jẹ olu ilu ipinlẹ naa, atawọn olu ilu ijọba ipinlẹ mẹrinla to wa nibẹ