Plateau attacks: Olórí ìletò ní Plateau ti kérora lórí òfò ẹ̀mí àti dúkìá tó ba lásìkò ìkọlù agbébọn

wákàtí kan sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, The sun nigeria

Awọn olugbe ilu Yelwa Zangam ni ijọba ibilẹ Jos North ni ipinlẹ Plateau ṣi n gbọn riri lori ikọlu awọn agbebọn nibẹ lọjọ marun un sẹyin eleyi to ran marundinlogoji ninu awọn olugbe ilu naa lọ sọrun ọsan gangan ti wọn si tun dana sun ọpọlọpọ ile nibẹ.

"Ọkan mi gbọgbẹ lori ajalu nla to ba emi atawọn eeyan mi yii. A ko reti irufẹ iṣẹlẹ bayii" ni ariwo ti olori ilu naa, Ajida Isa n pa lori aro.

Iyawo rẹ Susan, to jẹ ẹni ọdun mẹrindinlọgọta, atawọn mọlẹbi rẹ mẹfa ni wọn pa lasiko ikọlu awọn agbebọn naa.

Ikọlu naa to waye ni aṣalẹ ọjọ Iṣẹgun ti sọ olori ilu naa sinu hilahilo tori bi agbebọn se pa ọmọ rẹ ọkunrin, Ishaya to jẹ ọmọ ọdun mẹrindinlogun.

Bakan naa ni iyawo ọmọ rẹ Monica, to jẹ ẹni ọdun mejidinlogoji, ọmọ-ọmọ rẹ obinrin, Salvation Ishaya to jẹ ọmọ ọdun mẹtala ati ọmọ-ọmọ rẹ ọkunrin, Timura Ishaya to jẹ ọmọ ọdun mẹrin ba ikọlu naa lọ.