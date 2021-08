Oba Ogboni: Àwọn alẹ́lẹ̀ ló fi èmi àti Sunday Igboho pamọ́ sí àhámọ́ kí ewu le ré wa kọjá

ìṣẹ́jú 4 sẹ́yìn

Ọba Ogboni Abalaye, Tajudeen Bakare ti salaye awọn ohun to sẹlẹ ni ahamọ ọlọpaa lasiko ti wọn mu pe o se iwọde Yoruba Nation.

Ọba Ogboni lasiko to n ba BBC Yoruba sọrọ kede pe kii se pe oun yi awọn ọrọ ti oun sọ lasiko iwọde pada lẹyin ti awọn ọlọpaa mu oun tan gẹgẹ bi awọn kan se n sọ kiri.

O fikun pe ohun to sẹlẹ laarin ọjọ kẹta si ikẹrin osu Keje ọdun yii tawọn ọlọpaa mu oun pe oun se iwọde, to ba sẹlẹ si ẹlomiran, yoo ti ku.

Mọja mọsa laa mọ akikanju loju ogun, ko ni dara ki ẹni to sọ pe oun n ja fun ilu, gba lati ku, idi ree ti mo fi sọ nnkan miran, mo si duro lori ohun ti mo gbagbọ.

To ba jẹ pe ẹlomiran ni isẹlẹ naa sẹlẹ si, laarin ọjọ Kẹta osu keje ti ọlọpaa fi mi si ahamọ si ọjọ Kẹrin osu kẹjọ ti wọn fi mi silẹ, onitọun yoo ti ku tabi yi ohun to sọ pada."

Nigba to n fesi lori iwoye awọn araalu pe ojo ni ati pe o yẹ ko poora mọ awọn ọlọpaa lọwọ ni, to ba jẹ pe lootọ lo jẹ Ọba Ogboni, Bakare ni ootọ ni ohun ti wọn sọ.

Alaye ree lori idi ti n ko fi poora ni ahamọ ọlọpaa:

Amọ ohun to yẹ ko ye araalu ni pe awọn ọlọpaa ko fi iya jẹ mi ni ahamọ sugbọn awọn nnkan wa to ju pe ki wọn fi iya jẹ eeyan lọ, eyi to sẹlẹ si mi ni ahamọ.