NDA Invasion: Fr Mbaka ní bí Buhari kò bá yíwà padà, díẹ̀ ní ìṣẹ̀lẹ̀ Afghanistan yóò jẹ́

ìṣẹ́jú 15 sẹ́yìn

Alufa ijọ Adoration Ministry Enugu Nigeria, AMEN, Ẹniọwọ Ejike Mbaka ti ọpọlọpọ mọ si Fada Mbaka sọrọ lori ikọlu to waye si ileẹkọṣẹ agba fawọn ọmọogun ni Naijiria, NDA.

Ojisẹ Ọlọrun naa wa sapejuwe ikọlu ọhun bii ibẹrẹ pẹpẹ awọn ohun ajalu to n bọ lọna fun orilẹede Naijiria.

Fada Mbaka to sọrọ yii lasiko isin ni ileejọsin naa, tun ṣekilọ pe bi awọn adari ko ba tete gbe igbesẹ to yẹ fun atunṣe, bintin ni ohun to ṣẹlẹ lorilẹede Afghanistan yoo jẹ lẹgbẹ eti ti yoo ṣẹlẹ si NAijiria lọjọ iwaju.