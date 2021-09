Afenifere: Àgbébọn ti kéde ogun, ẹyin aráàlú ni kẹ dáábò bo ara yín

Bakan naa lo ni eto atunto orilẹede yii gbọdọ wa, lati yanju awọn isoro to n ba Naijiria finra ki eto idibo to n bọ to le waye.