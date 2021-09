Kayeefi: Àdììtú tó rọ̀ mọ́ ìdí tí ìlú Okeluse ṣe fi ọmọ ọdún 16, tó wà ní SSS 2 jọba

Yoruba ni ori ti yoo de ade, ko ni se alai dade, ọrun ti yoo si wọ ilẹkẹ, ko ni salai wọ ọ, bakan naa ni ibadi ti yoo lo mọsaji, asọ ọba to jinna koro-koro, ko kuku ni se alai wọ.

Ni abala eto Kayeefi wa fun ti ọsu yii, bi ọrọ se ri ree pẹlu ọmọdekunrin kan to gbe ori aye waye, to tii kekere di baba ilu, ọkọ oso, ọkọ ajẹ, to si n se akoso odidi ilu fun lati ọmọ ọdun mẹrindinlogun.