Bobrisky: Kí ló le mú kí Bobrisky fẹ́rẹ̀ bú sí ẹkún níbi ayẹyẹ ọjọ́ ìbí rẹ̀?

Oríṣun àwòrán, Bobrisky222/Instagram

Yoruba ni inu ẹni kii dun, ka pa mọra, gbogbo ẹni ti ọjọ ibi ba si ba laye, dandan ni ko se ọpẹ.

Boya eyi lo mu ki gbajumọ ọkunrin to n mura bi obinrin, Olanrewaju Idris Okuneye, ti ọpọ eeyan mọ si Bobrisky, se sajọdun ọjọ ibi ọgbọn ọdun to dele aye lọna ara ọtọ, to si dun, to larinrin.

Ọjọ Isẹgun, ọjọ kọkanlelọgbọn, oṣu Kẹjọ, ọdun 2021 si ni Bobrisky ṣe ayẹyẹ ọjọ ibi naa nilu Eko, ti aye gbọ, ti ọrun si mọ pẹlu.

Fun igba akọkọ lẹyin to ṣe ayẹyẹ ọjọ ibi ọgbọn ọdun rẹ naa, Bobrisky ti wa bọ sita lati salaye iye owo to na sori ayẹyẹ naa ati awọn eeyan jankan jankan lorilẹede Naijiria to gba lalejo.

Ọlọjọ ibi naa, to ti kọkọ lọ sisẹ abẹ idi loke okun lati le se idi balabala ko to di ọjọ ayẹyẹ naa kede pe oniruuru gbajumọ, olorin, elere ori itage, ati awọn miran lo wa nibẹ.

Oríṣun àwòrán, Bobrisky222/Instagram

Amọ ọkan lara awọn agba akọrin Fuji nni, Alhaji Wasiu Ayinde Marshall, ti ọpọ eeyan mọ si Kwam 1 si lo kan ilu si ọlọjọ ibi ati awọn eeyan nibadi nibi ayẹy naa.

Nigba to n kede iye owo to na lati fi se ọjọ ibi naa, miliọnu lọna ẹẹdẹgbẹta naira (N500m) ni ilumọọka ọkùnrin to n pe ara rẹ ni obìnrin ọhun sọ pe oun na sori ayẹyẹ naa.

Saaju lo ti kọkọ kede pe miliọnu méje Naira ni oun fi ya fọto imurasilẹ (photo shoot) fun ọjọ ibi naa.

Ọmọ ọlọjọ ibi sọ pe diẹ lo ku ki oun busẹkun ni alẹ ọjọ ayẹyẹ naa, nigba ti oun ri ero to wa lati yẹ oun si.

O ni ọkùnrin ati obinrin pataki lawujo, àwọn Ọga ileesẹ, ati awọn ilumọọka oloselu lo peju sibẹ.

Bẹẹ ba si gbagbe, saaju la ti kọkọ mu iroyin wa fun yin pe apoti onipaali ti eroja lotisirisi kun inu rẹ, ti owo rẹ to miliọnu kan naira ni Bobrisky fi se iwe apejẹ lati fi pe awọn alejo wa sibi ayẹyẹ ọjẹ ibi rẹ naa.

Bakan naa ni awọn asọ ti ọlọjọ ibi naa wọn jẹ oju nigbese, to si daju pe owo nla ribiribi lo ra awọn asọ igbalode naa ni ti ibilẹ ati ti oloyinbo.

Koda, se ni asọ Kaba alawọ wura to wọ ni ọjọ ibi rẹ naa n kọna yanranyanran, ti awọn okuta onidan si to si ara asọ naa jingbinni.

Bakan naa ni akara oyinbo ti Bobrisky ge fun ayẹyẹ ọjọ ibi naa ga pupọ, to si to orisi mẹta, ti wọn jẹ olowo iyebiye.