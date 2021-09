Okele: Fídíò kan rèé tó ṣàfìhàn àdẹ́rìnpòṣónú náà tí wọn ń dùbúlẹ̀ sílé ìwòsàn

Osere tiata miran, to jẹ ọrẹ timọtimọ si Okele, eyiun Saliu Gbolagade ti awọn eeyan tun n pe ni Ogboluke lo kede bẹẹ ninu fidio kan to fi soju opo Instagram rẹ.

Ogboluke, ẹni to n fi fidi naa fi ọrọ ransẹ si awọn eeyan kan lagbo tiata salaye pe kii se pe Okele mọọmọ fara pamọ lati mase yọju sibi ere sinima kan ti wọn pe si ni.

Amọ Ogboluke ni ko si ẹni ti kii rẹ, aidape ara lo gbe Okele sanlẹ, to si ti wa nile iwosan nibi to ti n gba itọju.

Osere tiata naa ni ti kii ba se pe oun wa sile iwosan naa lati fidi ootọ ọrọ mulẹ, oun naa ko ba ti mọ pe oun to n se Okele gbopọn pupọ.

Ogboluke wa yan pe "Kii se pe mo se fidio yii lati bẹbẹ owo fun itọju Okele, amọ mo fẹ fidi rẹ mulẹ fun awọn eeyan to ni Okele n fi aisan parọ ni ko ma ba wa ya ere.

Emi dẹ mọ ẹni ti mo n pe, mo dẹ n sọ fun wọn pe o ni nnkan kan to sẹlẹ, amọ ka sa dupẹ lọwọ Ọlọrun ni.

Ogboluke wa gbadura fun Okele pe Ọlọrun ko ni jẹ kawọn sunkun lori rẹ, to si ni ọwọ aye ko ni tẹ nitori ẹni to n pa araye lẹrin ni, ko si ni sunkun lasẹ Ọlọrun Ọba.

Ninu fidio naa la ti ri Okele to sun sori ibusun, ti wọn n fa omi ati oogun si lara pẹlu rọba kan ti wọn so mọ apa ati imu rẹ.

Bakan naa ni rọba kan wa ni ọwọ isalẹ to lọ sinu ọra nla kan, ti itọ rẹ da rogun si, ti Okele si n se amin si awọn adura ti Ogboluke n se.

Sugbọn Ogboluke ko sọ pato iru aisan to n ba Okele wọya ija, to fi da wolẹ sile iwosan to ti n gba itọju.