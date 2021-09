Sunday Igboho Aides: Amòfin Olajengbesi lérí láti gbé DSS lọ ilé ẹjọ́ lórí bo ṣe tàpá sí àṣẹ adajọ

wákàtí kan sẹ́yìn

Idunnu tí subu lu ayọ fún awọn olólùfẹ́ Sunday Igboho nigba ti DSS tun tu meji silẹ ninu àmúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ mẹrin to si ku ni ahamọ.

Àmọ́ DSS ko tu obìnrin kan ṣoṣo to wa laarin wọn ati ọkunrin miran silẹ.

Orúkọ awọn mejeeji to ku ni ahamọ ni Amudat Babatunde ti ọpọ eeyan tun n pe ni Lady K ati Jamiu Oyetunji.

Nigba to n fidi iṣẹlẹ yii mulẹ, agbẹjọ́rò fun awọn eeyan mejila ti DSS ko nile Sunday Igboho, amofin Pelumi Olajengbesi kede pe oun yoo pada gbé Ileesẹ agbofinro DSS rele ẹjọ.

Olajengbesi, ninu atẹjade kan to fisita wa fi ẹsun aibọwọ fún àṣẹ ilé ẹjọ́ kan àjọ DSS, to si ni eyi to ba wu, lo n tẹle ninu àṣẹ tile ẹjọ pa fun.