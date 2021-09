Yoruba Oduduwa Nation: Ṣíṣe déédé àti ààbò tó péye láwọn Yorùbá Nation n já fún-Ooni

ìṣẹ́jú 8 sẹ́yìn

Ooni Ile Ife Ọba Adeyeye Ogunwusi ti tun sọrọ lori igbiyanju awọn to n beere fun idasilẹ orileede Yoruba.

Ninu ifọrọwanilẹnuwo ti Ooni ṣe pẹlu ileeṣẹ iwe iroyin Naijiria, o ni awọn to n ja ija wọnyi n beere fun iṣe deede ati aabo to peye ni.

Oba Ogunwusi sọ pe ohun to daa ju ni ki Naijiria ṣe ọkan ṣugbọn ti awọn eeyan ko ba ri apẹrẹ eyi, o di dandan kawọn eeyan maa fapajanu.

Ọjaja Keji sọ pe ohun ko le da awọn to n pe fun idasilẹOduduwa Nation lẹbi nitori nkan ko ri bayi ni nkan bi ogun ọdun sẹyin.

''Nigba tawọn Yoruba wa nipo njẹ awọn eeyan fẹhonu han bayi? O gbọdọ ni idi to fi ri bayi gbogbo wa la si mọ pe wahala aisi aabo ati idigunjale lo fa''

Ori Ade naa sọ pe koda ni apa ariwa Naijiria awọn eeyan n fapajanu ati pe ohun to ṣe pataki ni ki wọn yanju awọn to n da wahala silẹ ati awọn ti o n beere nkan to lẹtọ.