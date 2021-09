*Guinea coup: Mọ̀ si nípa ọ̀gágun Mahamady Doumbouya tó dìtẹ̀ gbàjọba lọ́wọ́ Ààrẹ Alpha Condé*

wákàtí kan sẹ́yìn

Ọjọ karun un, oṣu Kẹsan an, ọdun 2021 ni awọn ọmọ ogun gbajọba lọwọ Aarẹ Alpha Condé ti orilẹ-ede Guinea lẹyin ti wọn ti kọkọ ṣina ibọn bolẹ nile rẹ.

O si sọ pe awọn ọmọ ogun yoo gbe ijọba fun ẹlomiran wọọrọwọ ti akoko ba to.

Agbegbe Forecariah, to wa ni iwọ oorun Guinea ni ọgagun naa n gbe ki iṣẹlẹ iditẹgbajọba naa to waye.

O kawe gboye nile ẹkọ "War College" ni France, o si ni iriri iṣẹ ogun jija fun ọdun marundunlogun lẹyin to ti lọ foju wina ogun ni Afganistan, Cote d'Ivoire, Djibouti ati Central African Republic.

Doumbouya ṣiṣẹ ni France pẹlu ileeṣẹ ọmọ ogun rẹ titi di ọdun 2018 ki Aarẹ Condé to fiwe pe wale lati wa dari ikọ "Special Forces" ilẹ ọhun ti wọn n pe ni GFS.

Aarin ọdun 2018 yii kan naa ni awọn ileeṣẹ iroyin kan ni Guinea ti bẹrẹ si n kọ awọn iroyin kan nipa ọgagun ọhun lori awọn iwa aṣemaṣe kan ti wọn fi kan an.

Ninu oṣu Kẹjọ ọdun 2021 yii kan naa, iroyin ni wọn wọgile iwe ẹbẹ Doumbouya lati gba iwe irinna gẹgẹ bii ọmọ orilẹ-ede France nitori awọn iwa to n wu ti ko ba ti orilẹ-ede naa mu.

Bẹẹ naa ni awọn kan n sọ pe ọwọ ọgagun naa ko mọ nitori awọn dukia to jẹ tirẹ, eyii to kọja iye owo to n gba loṣu lọ.