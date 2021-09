Sunday Igboho: Ọjọ́ méje ní áńkọ̀bù fi wà lọ́wọ́ mi táwọn agbẹjọ́rò mi kò sì rí nǹkan ṣe si

ìṣẹ́jú 52 sẹ́yìn

Ilumọọka ajijagbara ọmọ Yoruba nni, Sunday Igboho ti n fi apa janu pe agbẹjọro oun, Amofin Salami ko yọju si oun fun bi osu meji, to si pe ara rẹ ni agbẹjọro oun.

Sunday Igboho lo n fi apa janu bẹẹ ninu fọnran ohun rẹ to lu ori ayelujara pa nilu Cotonou lorilẹede Benin, nibi to ti wa ni ahamọ.

Igboho, ẹni to kede bẹẹ lasiko ti amofin Salami yọju si lọgba ẹwọn lẹyin ọpọlọpọ ọjọ tun ni n se ni agbẹjọro naa tun n fi oun ba ẹlomiran sọrọ fun bii isẹju mẹẹdogun nigba ti oun yọju si.

Ajafẹtọni naa, to n fi ẹjọ amofin yii sun eeyan kan ninu fọnran oun naa ni idi ree ti oun fi sọ fun pe oun fẹ lọ jẹun, to si ni oun le maa lọ lasiko to n ba ẹni naa sọrọ fun ọpọ isẹju.