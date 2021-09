Orí ló kó mi yọ lọ́wọ́ àwọn ajínigbé tó pa àbúrò Sowore - Opó

Olajide Sowore: Òpó kan ní òkú ọkọ òun lòun fẹ́ lọ sin kí òun tó kó ṣọ́wọ́ ajínigbé

Obinrin kan, Emmanuella Anyanwu, ti sọ pé àwọn agbegbọn to pa Olajide Sowore lopin ọsẹ to kọjá bere milliọnu mẹwàá naira owo itusilẹ lọwọ oun ki oun to moribọ nibi ti wọn ko wọn si.