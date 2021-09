Gastroenteritis Outbreak: Kí ló dé tí ìgbẹ́ gbùùrù àti inú ríru fi ń dá ọlọ́kadà àti 'mai-bola' láàmú ní Ogun?

Ijọba ipinlẹ Ogun ti kede ajakalẹ kokoro aifojuri kan to n daamu awọn ọlọkada ati awọn to n ṣalẹ ni ipinlẹ naa.

Niṣe ni aisan yi to maa n farahan nipa igbẹ gbuuru ati inu rirun gbode lagbegbe Magboro, Ofada ni ijọba ibilẹ Obafemi Owode.

Wọn sọ pe awọn to ko aisan yi a maa saba ya igbe gbuuru, inu a maa run wọn, koda ẹlomii a maa bi pẹlu.

Kọmiṣana yi ṣalaye pe ile igbọnsẹ lawọn to n ko aisan yi ti n saba lugbadi rẹ ati pe awọn ọlọkada ati awọn to n ṣa ilẹ lo pọ ninu awọn to lugbadi rẹ.