Sunday Igboho vs DSS, AGF Malami: Agbẹjọ́rò fún Abubakar Malami ní kò sí àrídájú pé Sunday Igboho ló ni ilé tí DSS kọlù tàbí pé ẹ̀jẹ̀ èèyàn ló wà nílẹ̀ níbẹ̀ lẹ́yìn ìkọlù náà- Malami

wákàtí kan sẹ́yìn

Minisita fun eto idajọ ati amofin agba lorilẹede Naijiria, Abubakar Malami SAN ti sọ pe ko si aridaju to fi idi rẹ mulẹ pe Oloye Sunday Adeyẹmọ ti ọpọ mọ si Sunday Igboho lo ni ile tawọn DSS kọlu ati pe ko si idaniloju pe ẹjẹ eeyan lawọn ẹjẹ to wa nilẹ nibẹ lẹyin ikọlu ọhun.

Ni ọjọ Iṣẹgun nibi itẹsiwaju igbẹjọ ti aṣiwaju awọn to n pe fun idasilẹ orilẹede Yoruba, Oloye Sunday Adeyẹmọ ti ọpọ n pe ni Sunday Igboho pe ileeṣẹ alaabo DSS ati minisita fun eto idajọ lorilẹede Naijiria Abubakar Malami lori bi wọn ṣe kọlu ile rẹ ti wọn si gbẹ ẹmi ati ọpọlọpọ dukia jẹ.

Agbẹjọro fun Sunday Igboho, Amofin agba Yọmi Alliyu, SAN ko fidio meji wa sile ẹjọ naa to si rọ ile ẹjọ lati wo wọn gẹgẹ bi ara awọn ẹri niwaju rẹ.

Bi o tilẹ jẹ pe agbẹjọro fun Malami tako eyi to si ni pe adajọ nikan lo yẹ ko wo fidio naa ni kọrọ ọfiisi rẹ ṣugbọn ti adajọ to n gbọ ẹjọ naa, Onidajọ Ladiran Akintọla ni ko le ri bẹl, gbangba laṣa n ta ni oun yoo fi ṣe.

Nigba to si fesi lori rẹ, Amofin Abubakar to n ṣoju Amofin Agba Naijiria Abubakar Malami ni ko si ohunkohun to le fi idi rẹ mulẹ pe ile Sunday Igboho ni wọn kọlu ati pe ẹjẹ eniyan lo wa nilẹ nile naa.