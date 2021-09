Sunday Igboho trial: Olùdarí ìgbìmọ̀ ìgbẹ́jọ́ Igboho kéde ìgbésẹ̀ lórí àwọn agbẹjọ́rò tó ń gbọ́ ẹjọ́ rẹ̀ ní Cotonou

Oludari igbimọ igbẹjọ fun Sunday Igboho, Olasupo Ojo ti kede pe Igboho ko paarọ awọn amofin to n ṣoju rẹ ninu igbẹjọ to n lọ ni orilẹ-ede Benin Republic.Igboho sọrọ ninu fónrán kan pẹlu ibinu pe niiṣe lawọn agbẹjọro mẹwàá to n ṣoju rẹ kan n gba obitibiti owo, sibẹ òun sì wà ní atimọle ni Cotonou.Igboho ni awọn amofin mẹwàá yii kò tíì rí nkan ṣe sí bi oun ti wa ni atimọle fún bí aadọta ọjọ bayii.