Alleged rape: Ọwọ́ tẹ bàbá ẹni ọdún 64 tó fi ìpá bá ọmọ ọdún méjì lòpọ̀ ní ìpínlẹ̀ Ogun

ìṣẹ́jú 13 sẹ́yìn

Agbẹnusọ ileeṣẹ ọlọpaa ipinlẹ naa, Abimbola Oyeyemi, sọ ninu atẹjade kan pe, iya ọmọ naa sọ fun awọn ọlọpaa pe oun deedee ṣakiyesi pe ọmọ oun ko le rin daadaa mọ, to si jẹ pe bi oun ṣe n yẹ ara rẹ wo ni oun ri ti ẹjẹ n ṣan jade ni abẹ rẹ.

Nigba to si bi ọmọ naa leere nipa nkan to ṣẹlẹ, ọmọ na ọwọ si ile to kọju si ile wọn.