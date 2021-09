Ondo kidnap: Àwọn jàndùkú agbébọn jí èrò ọkọ̀ 18 tó ń lọ sí ìlú Eko láti Ondo lọ

Awọn ajinigbe tun ti ṣọṣẹ nipinlẹ Ondo lẹyin ti wọn ji awọn arinrinajo to n lọ si ilu Eko gbe lọ.

Iroyin ni gbogbo awọn to wa ninu ọkọ elero mejilelogun ni wọn jigbe lọ.

Awọn eniyan ni wọn kọkọ gba ohun ini awọn arinrinajo naa, ki wọn to ko wọn wọ inu igbo lọ.

Nibayii, ọkan lara awọn mọlẹbi awọn ti wọn jigbe sọ pe awọn agbebọn naa tii bere owo ẹmi to to miliọnu mẹwa Naira lọwọ awọn mọlebi, ki wọn to le gba itusilẹ.