September 11 attacks: Kí ló ṣẹlẹ̀ ní pàtó lọ́jọ́ kọkànlá, oṣù kẹsàn án, ọdún 2001 l’Amẹrika?

ìṣẹ́jú 27 sẹ́yìn

Lọjọ Iṣẹgun, ọkọ kọkanla, ọsu Kẹsan an, ọdun 2001, awọn ẹṣin-o-kọku agbesunmọmi ja awọn ọkọ baalu akero ilẹ Amẹrika kan gba, wọn si sọ ori awọn ọkọ naa mọ ile alaja pupọ kan niluu New York, nibi ti ẹgbẹgbẹrun ẹmi ti sọnu.

Ki ni wọn doju ija kọ?

Baalu meji dori kọ ile meji ti wọn n pe ni "Twin Towers" to jẹ ti ibi iṣowo lagbaye ni New York.

Awọn olugbe ilu New York re e to n sa asala fun ẹmi wọn kuro nibi alapa ile naa

Iye eeyan melo lo ba iṣẹlẹ naa lọ?

Ẹni to kere ju to ba iṣẹlẹ ọhun lọ ni Christine Lee Hanson, to jẹ ọmọ ọdun meji pere, to ku pẹlu awọn obi rẹ, Peter ati Sue.