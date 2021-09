Yoruba nation rally: Ìwọ́de Yorùbá Nation tẹ̀sìwàjú nílùú Sunday Igboho lọ́jọ́ Sátidé

ìṣẹ́jú 52 sẹ́yìn

Olayomi Koiki to jẹ amugbalẹgbẹ ajijagbara ilẹ Yoruba naa lo fọrọ yii lede loju opo Facebook rẹ.

Ohun ti a gbọ ni pe iwọde yii yoo waye lati ṣe atilẹyin fun Igboho to wa ni atimọle lorilẹede Benin Republic.

Iwọde yii lawọn to n ṣe iwọde fi n beere fun idasilẹ orilẹede Yoruba kuro lara Naijiria.

Oriṣiiriṣii ẹsun ni wọn fi kan Igboho to fi mọ ẹsun wiwọ orilẹede Benin Republic lọna aitọ.

Igboho is from Aladikun compound in Modeke, Igboho, Oyo state.