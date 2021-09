Sex in the station: Jennifer lóun àti DPO ní ìbálòpọ̀ nínú ọ́fíìsì rẹ̀ àmọ́ òun kò jí ìbọn rẹ̀ gbé

wákàtí kan sẹ́yìn

Ki wa ni Jennifer sọ si ọrọ yi?

Gẹgẹ bi iroyin to tẹ wa lọwọ, Jennifer to ti lo ọjọ mẹta lahamọ ni agọ ọlọpaa Denton ṣaaju ki wọn to gbe lọ si Panti sọ pe oun ko mọ nkankan nipa ibọn to di awati ninu ọfisi Adegoke.