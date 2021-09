Yoruba Nation rally: ''Ìwọ́de Yorùbá Nation kò ní wáyé mọ́ nílùú Igboho torí a kò fẹ́ wàhálà''

Iwọde lati pe fun idasilẹ orilẹede Yoruba to ye ko waye nilu Igboho tii ṣe ilu Oloye Sunday Adeyẹmọ ti gbogbo eeyan mọ si "Sunday Igboho" l'ọjọ Abamẹta ti fi ori sanpọn.

Ohun ti o ṣokunfa idiwọ fun iwọde naa ni alaga ijọba ibilẹ Orelope, Honọrebu Akeem Adepọju fi idi rẹ mulẹ lasiko to n ba akọrọyin wa sọrọ.

Adepọju ni, "awọn eeyan to kede iwọde naa ko fi ọrọ to awọn agbofinro ati awọn eeyan to n ṣe akoso ilu Igboho leti, bẹẹ sini ko si ami idaniloju wi pe awọn olubi ẹda ko ni ja iwọde naa gba lati ṣe aburu".