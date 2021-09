EndSARS Investigative panel: Ìwádìí ti tú àṣírí pé ọta ìbọn àwọn ológun Nàìjíríà ló ṣọṣẹ́ níbi ìwọ́de EndSARS l'Eko

Ni oṣu kẹwaa ọdun 2021 ni yoo pe ọdun kan gbako ti iṣẹlẹ manigbagbe to waye ni Lekki Tollgate nilu Eko lasiko iwọde EndSARS lọdun 2020 ṣẹlẹ, amọṣa ko jọ bi ẹni pe afẹfẹ iṣẹlẹ naa tii jẹ rodo lọ mu omi tan patapata o.

Ni ọjọ Ẹti ni abọ iwadii lọna ati ṣi aṣọ loju awọn eeyan to wọ aṣọ ologun kọlu awọn oluwọde lọjọ buruku eṣu gbomimu naa jade.

O fi kun peawọn aloku ọta ti awọn ologun wa fihan niwaju igbims oluwadi ọhun kii ṣe eyi ti awọn to n ṣe ọta ṣe fun agba ibọn oni 7.62 X 39mm ti wọn lo nibi iwọde naa.

Bi ẹ ko ba ni gbagbe, ni oṣu kọkanla ọdun 2020 ni olori ikọ ọmọogun ọwọ kọkanlelọganrin 81 Military Intelligence Brigade, Ọgagun Ahmed Taiwo farahan niwaju igbimọ to n wadi iṣẹlẹ manigbagbe to waye ni Lekki Tollgate nilu Eko atawọn aṣemaṣe awọn ọlọpaa ni ipinlẹ Eko to si ni ofifo ọta ti ko ni ẹtu kankan ninu lawọn yin ni agbegbe LekkiTollgate ni ogunjọ oṣu kẹwaa ọdun 2020.