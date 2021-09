Ibadan flood: Omi gbé arákùnrin ẹni ọdún 28 kan lọ ní Ibadan, Gómìnà Makinde bá mọ̀lẹ́bí kẹ́dùn

Gomina ipinlẹ Oyo, Seyi Makinde, ti kan sí mọlẹbi arakunrin kan to padanu ẹmi rẹ ninu ìṣẹlẹ omiya'le agbara ya sọọbu kan ni Ibadan.

Gẹgẹ bí iroyin to tẹwa lọwọ ninu ọjọ to ya ile ya sọọbu ní o ti padanu ẹmi rẹ lasiko to n ran awọn ọlọkada lọwọ lati sọdá odo Asanmajana.