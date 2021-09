Stucked Bones: Bí egungun bá há sí ọ̀nà ọ̀fun rẹ, wo ọ̀nà méje tí o lè gba yọ ọ

Lọpọ igba ti eeyan ba n jẹun ni egungun maa n ha si ọfun; ti iru nkan bayii ba wa ṣẹlẹ, inira nla lo maa n ko ba ẹni to ba sẹlẹ si, to si maa n gba oorun loju eeyan.

Koda, o le di egbo nla, ti eeyan yoo si nawo si yatọ si pe o see se ki onitọun ma le mu isẹ oojọ kankan se lasiko ti inira naa ba fi waye.

Amọ ko to di pe eeyan morile ile iwosan lati wa ọna abayọ si isẹlẹ inira yii, eeyan naa le tiraka ninu ile rẹ lati bọ lọwọ inira ti egungun naa n mu wa, to si le yọ funra rẹ lai si ewu.

Ọgẹdẹ jẹ eso kan to rọ daadaa to si le ran wa lọwọ lati ti egungun to ba ha si ọfun wa lọ silẹ. Bi egungun naa ba kọ ti ko fẹ kuro, ṣaa ti wa ọgẹdẹ bo jẹ.