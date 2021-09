Bussiness tips: Okòòwò márùn ún tí o lè bẹ̀rẹ̀ nínú ilé rẹ̀

wákàtí kan sẹ́yìn

Iṣẹ agbẹ da le gbingbin awọn ohun ọgbin ati sinsin awọn ohun ọsin fun igbayegbadun ọmọ eniyan. Ọpọ lo si maa fẹ ṣe ọgbin ṣugbọn to jẹ wi pe aisi aye to to lati ṣe iṣẹ ọgbin n di wọn lọwọ.

Ata:

Ọsin Ehoro:

Bi eniyan ba ti lee kan ago fun un, o lee bẹrẹ pẹlu ẹbi kan tabi meji ki o si fi wọn silẹ lati maa gun. Owo Ehoro to ba pe oṣu mẹrin a maa to ẹgbẹrun marun un Naira nigba miran.

Olu:

Ọpọ eeyan lo maa n fẹran olu jijẹ, a lee fi se ọbẹ, tabi ohun ajẹgbadun bii Pizza. Inu awọn igi to wo to si ti n jẹra atawọn ohun ira miran ni a ti lee ri olu.

Lati gbin in, o le raa ni ọja, wu u ni oko tabi lọdọ awọn to ba n ṣe ọgbin rẹ. Inu ike to ni awọn ohun to ti doku ni ki o koo si. Wa lu iho si ara ike naa lati fi aye silẹ fun atẹgun lati maa wọle.