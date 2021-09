Twitter ban: Ó ti pé ọgọ́rùn ún ọjọ́ tí ìjọba ti f'òfin de Twitter

O ti pe ọgọrun ọjọ bayii ti ijọba orilẹede Naijiria to fi ofin de oju opo ikansira ẹni Twitter.

Lati igba naa ni ijọ ti n gbero lati ri pe awọn ileeṣẹ oju opo ayelujara fi orukọ silẹ lorilẹede Naijiria ki wọn to lanfaani lati maa ṣiṣẹ.

3. Mimọ nipa ọrọ to n lọ kaakiri agbaye

Ọkan lara nkan tawọn eeyan tun padanu nipa aini anfani lati lo Twitter fun bi ọgọrun ọjọ bayii ni mimọ ohun to n lọ lọwọ lagbaaye.

Ileeṣẹ aladani atawọn ileeṣẹ ijọba gan an maa n lo Twitter lati kede igbesẹ wọn fun araye.

Gbogbo awọn iṣẹlẹ to n ṣẹlẹ bi ọrọ gbajugbaja oṣere Odunlade Adekola to binu sọrọ pe oun kii beere fun ibalopọ ki oun to lo obin ninu ere.