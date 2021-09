Sunday Igboho trials in Benin Republic: Sunday Igboho ké sáwọn olólùfẹ́ rẹ̀ láti dáríji agbẹjọ́rò rẹ̀ ní Benin republic

wákàtí kan sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, other

Aṣiwaju ipe fun idasilẹ orilẹede Yoruba, Oloye Sunday Igboho ti ke sawọn ọmọ Yoruba to wa lẹyin ijijagbara to n lepa pe ki wọn foriji ọkan lara awọn agbẹjọro to n gbọ ẹjọ rẹ ro lorilẹede Benin Republic, Amofin Ibrahim Salami.