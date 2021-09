Yoruba Nation One million man march: Ìwọ́de Yoruba Nation lólú iléeṣẹ́ àjọ UN wáyé, bó ṣe lọ nìyí

Amọṣa ohun ti oju BBC News Yoruba to nibẹ ni pe ero ko pọ bi wọn ṣe lero, bẹni awọn to wa wa pẹlu oniruuru patako alakọle lati fi ẹhonu wọn han.

Ọjọgbọn Banji Akintoye to jẹ aṣiwaju ẹgbẹ to n ja fun idaduro ilẹ Yoruba kede ṣaaju pe iwọde onimiliọnu eeyan yoo waye ni adojuks olu ileeṣẹ ajọ iṣọkan agbaye, United Nation to wa nilu New York ni Amẹrika laarin ọjọ kẹrinla si ikẹrinlelogun oṣu kẹsan ọdun 2021.