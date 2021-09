Ọkùnrin tó lẹ ''Super Glue'' mọ́ ǹkan ọkùnrin rẹ̀ láti rọ́pò ''condom'' ti dèrò ọ̀run

Kayeefi ni ọrọ yii jẹ fun ọpọlọpọ eeyan to ti gbọ nipa rẹ o.

Ọkunrin kan lo dero ọrun lẹyin to lẹ ''super glue'' oko rẹ nigba to gbagbe rọba idaabobo ṣaaju ibalopọ pẹlu ọrẹbinrin rẹ ti jẹ Ọlọrun nipe.

Ọga ọlọpaa niluu Ahmedabad ṣalaye pe awọn mejeeji tun fin awọn oogun oloro mii si imu ki wọn to bẹrẹ ibalopọ wọn.

Nigba ti wọn ri Mirza nibi to wa ni ita ni wọn gbe e digba digba lọ si ile ile iwosan.

Awọn ẹbi Mirza pe fun iwadii lori ohun to pa ọmọ wọn.

Ile iṣẹ ọlọpaa sọ pe iwadii ti bẹrẹ lati mọ ohun to pa ọmọkunrin yii gan an, o ni esi maa to jade laipẹ.