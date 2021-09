Warplane caught fire in Yobe: Báàlù ìjagun kan ti gbiná nílùú Buhari, ẹ̀mi àwọn aráàlú bọ́

Iroyin to n tẹ wa lọwọ ni yajoyajo lati ipinlẹ Yobe ni pe baalu ijagun kan ti ẹnikẹni kò mọ ti gbina ni abule kan to n jẹ Buhari ijọba ibilẹ Yunusari l'owurọ Ọjọbọ tó si ti pa ọpọlọpọ araalu.

Awon olugbe ilu naa sọ fún BBC awọn ti kọkọ rí baalu ijagun mẹta to n fo l'oke.

Nigba to ya, ọkan ninu wọn dede gbina lapa ibomii ninu ilu naa to sì pa eeyan oun kan ati ìdílé rẹ, araalu kan sọ fún BBC.

"O ṣẹlẹ pé ni nkan bíi ago mẹjọ abọ owurọ ti ọkan lára àwọn baalu na lulẹ nibi kan ninu ilu to si gbina, gbogbo ile to wà lápá ibẹ lo jona to bajẹ.