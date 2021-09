CBN: Banki àpapọ̀ Nàìjíría ti pasẹ titi ojú òpó Aboki FX pa

Banki apapọ Naijiria ti ni oun yoo ti Aboki FX to maa n sọ bi awọn to n ṣe pasiparọ owo ilẹ okere (Bereau de change) ati àwọn ara ilú yoo se ma ra owo ilẹ okere, dọla ati oọun.

Gomina banki apapọ naa, Godwin Emefiele to sọ ọrọ yii lasiko to n ba awọn oniroyin sọrọ lẹyin ipade igbimọ ofin owo u=ile okere to waye ni ilu Abuja lonii.